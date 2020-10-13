البنك المركزي يناقش ضوابط مكافحة غسل الاموال

2020/10/13 | 16:42 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

ترأس محافظ البنك المركزي العراقي ورئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مصطفى غالب مخيف اجتماعا، الثلاثاء، لمناقشة ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.

وذكر بيان للبنك المركزي تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (13 تشرين الاول 2020)، ان "المجلس ناقش عدة مواضيع ضمن جدول الأعمال منها ضوابط العناية الواجبة لعملية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بدائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء"

واضاف، انه "تمت مناقشة ضوابط العناية الواجبة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بدائرة مسجل الشركات - وزارة التجارة، فضلا عن مناقشة الإجراءات المتخذة بما تم إنجازه من عملية التقييم الوطني لمخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب".

وأكد المجلس على "ضرورة انفاذ العمل بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015 والتعليمات والضوابط الصادرة بموجبه مع ضرورة تفعيل ورش العمل الخاصة بعرض ماهية عمل مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآلية عمل الإبلاغ عن الحالات المشتبه بها وكيفية التعامل مع هذه الحالات بما يسهم في نشر ثقافة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

ا.ح

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