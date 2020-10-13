"أغلبهم جنود في الخدمة".. تركيا تعتقل عشرات للاشتباه في صلتهم بغولن

2020/10/13 | 16:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت الشرطة التركية عشرات الأشخاص، الثلاثاء، بحثا عن 167 مشتبها بهم، أغلبهم جنود في الخدمة، في خطوة تستهدف أنصار رجل دين تتهمه الحكومة بتدبير محاولة انقلاب عام 2016.

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