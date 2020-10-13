صندوق النقد يتوقع انكماش الاقتصاد العالمي 4.4% في 2020

2020/10/13 | 16:44 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر - أحمد شوقي: رفع صندوق النقد الدولي تقديراته لأداء الاقتصاد العالمي في العام الجاري،لكنه أشار إلى أن الانكماش المحتمل لا يزال عميقاً.

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