وزراء خارجية العراق ومصر والاردن يؤكدون على تفعيل مذكرات التفاهم

2020/10/13 | 17:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- أكد وزراء خارجية العراق ومصر والأردن، ضرورة حماية العراق من تداعيات الصراع الاقليمي، مشددين على تدعيم التعاون وتفعيل مذكرات التفاهم بين الدول الثلاث.وقال وزير الخارجية فؤاد حسين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه المصري والأردني عقب الاجتماع الثلاثي في القاهرة اليوم:” ان موقف الحكومة العراقية هو اعتماد الحوار لحل المشاكل مع دول […]

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