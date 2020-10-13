موقع استخباراتي إسرائيلي يكشف محادثات 'تحت الطاولة' بين واشنطن وطهران

2020/10/13 | 17:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

كشفت مصادر دبلوماسية، عن محادثات "تحت الطاولة" تجري بهدوء بين واشنطن وطهران، بمساعدة عدد من الوسطاء.

ولفت موقع "ديبكا" الاستخباراتي الإسرائيلي، إلى "صمت غاضب" يلتزم به الطرفان، معتبرا أن "طهران تتنظر تحديد الفائز (بالانتخابات الأميركية) على أحر من الجمر، وأن خامنئي يدرس إيجابيات وسلبيات إعادة انتخاب دونالد ترمب وخسارة المرشح الديقراطي جو بايدن.



أما بالنسبة إلى ترمب، فهو منشغل بشكل كامل، إذ يسعى إلى إثبات قدرته على هزيمة فيروس كورونا من دون كمامة".

الموقع الذي أشار إلى أن ترمب وبايدن تحدثا عن نيتهما إعادة التفاوض مع إيران، نقل عن "مصادر دبلوماسية" قولها إن محادثات تحت الطاولة تجري بهدوء بين واشنطن وطهران، وذلك بمساعدة عدد من الوسطاء".



وفي تعليقه، كتب الموقع الإسرائيلي: "لذا لا بد من أن تكون لدى الإدارتين فكرة عن نوايا الطرف الآخر".

في قراءته، توقع الموقع الإسرائيلي أن تفضل إيران التركيز على حصر جدول أعمال المفاوضات المقبلة بقضايا تتعلق بالبرنامج النووي والصاروخي الإيراني، واستبعاد قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية، قائلا إن الزعماء الإيرانيين تبنوا استراتيجية "لا حرب، لا سلام" إزاء واشنطن، بانتظار 3 تشرين الثاني، موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وفي نهاية الشهر الماضي نفت الخارجية الإيرانية مزاعم حول وجود محادثات بين طهران وواشنطن في سلطنة عمان.

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