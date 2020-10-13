كيف يتصرف جهاز المناعة؟ الإصابة الثانية بكورونا تحير العلماء

2020/10/13 | 17:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت دراسة جديدة أن مرضى كورونا قد يواجهون عوارض أكثر شدة في المرة الثانية التي قد يصابون فيها، مؤكدة بذلك أنه من الممكن الإصابة بفيروس كورونا أكثر من مرة.

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