الأسهم الأمريكية تهبط بالمستهل مع بدء موسم نتائج الأعمال

2020/10/13 | 17:14 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، مع بدء موسم نتائج الأعمال الفصلية.

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