إصابة فنان مصري وزوجته ووالدته بفيروس كورونا

2020/10/13 | 17:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ أعلن الفنان المصرى محمود الليثي ، عن إصابته بفيروس كورونا منذ 10 أيام ، واصابة زوجته ووالدته أيضاً، مؤكدا أن حالته مستقرة ، وكتب عبر حسابه بموقع “فيس بوك” :”عندي كورونا بقالي اكتر من عشر ايام و حالتي مستقره الحمد لله بس طالب من كل حد يشوف البوست يدعي لامي وزوجتي لان […]

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