السماوة يتغلب على الصناعات الكهربائية بهدفين دون رد

2020/10/13 | 17:15 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

حقق فريق السماوة لكرة القدم فوزاً قوامه هدفين دون رد على فريق الصناعات الكهربائية في بروفة ودية ضمن معسكر الأزرق في العاصمة بغداد .

ودخل مدرب الفريق غالب عبد الحسين بتشكيلة ضمت لاعبي الخبرة و الشباب و حقق السماوة هدفه الأول عن طريق اللاعب حسين منذور في منتصف الشوط الأول من تسديدة جميلة من خارج منطقة الجزاء ، أنهى من خلالها الشوط الأول بهدف وحيد .

فيما عمل الكادر التدريبي عدة تغييرات على شكل الفريق أتت ثمارها بهدف ثاني عن طريق حسين طعمة الذي تسلم كرة عائدة من العمود الأيسر لحارس المرمى بعد تسديدة مباشرة من الكابتن حيدر صبحي .

كما قدم حارس مرمى فرسان البادية حسن أحمد مستوى كبير جداً طيلة شوطي المباراة و ابعد الكثير من الكرات الخطرة من الخصم ، ليكون رجل المباراة و يقود فريقه لانتصار معنوي ضمن استعداداتهِ لبطولة الدوري الكروي الممتاز.



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