الاتحاد الاسباني يحدد الموعد الرسمي لمواجهة ريال مدريد وبرشلونة

2020/10/13 | 17:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في الدوري، ضمن الجولة السابعة على ملعب كامب نو.

وذكر الاتحاد الإسباني في بيان ان “المباراة ستقام يوم السبت، 24 تشرين الاول الجاري على ملعب كامب نو، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت إسبانيا”.

وستبدأ الجولة السابعة بمواجهة فالنسيا وإلتشي يوم الجمعة 23 تشرين الاول، وتنتهي بلقاء أوساسونا وأتلتيك بلباو، الإثنين 26 من الشهر ذاته.

يذكر ان فارق التوقيت بين العراق واسبانيا ساعة واحدة، حيث ستقام مباراة الكلاسيكو في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت بغداد.



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