موديز للتصنيف الائتماني: العراق مقبل على انهيار مالي مرعب

2020/10/13 | 17:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن يسجل العراق أعلى تراجع على مستوى الأسواق الناشئة في الإيرادات بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت الوكالة إن العراق سيشهد أكبر تدهور في التوازن المالي بواقع عشرين فاصلة ثمانية بالمئة، ليصل العجز إلى واحد وعشرين فاصلة ستة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، مبينة أن هذا الانخفاض يأتي بسبب التراجع الكبير في الطلب على النفط وأسعاره واستمرارية مثل هذه الدول في الاعتماد الكبير على العوائد القادمة من هذا القطاع.

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