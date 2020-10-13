بلومبيرغ: الرئيس الإيراني المقبل سيكون من قيادات الحرس الثوري

2020/10/13 | 17:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجحت وكالة بلومبيرغ ان يكون الرئيس المقبل في إيران شخصا عسكريا ومن داخل مؤسسة الحرس الثوري.

تقرير للوكالة أكد ان ما تشهده إيران من عسكرة لمؤسساتها السياسية، يعطي دلائل واضحة مفادها ان المرشح المقبل لخلافة الرئيس الحالي حسن روحاني سيكون واحدا من بين عدد من المرشحين العسكريين الأقوياء أو المنتمين لقيادة الحرس الثوري، مشيرة في هذا الإطار الى أسماء من بينها وزير الدفاع السابق حسين دهقان، إضافة الى برويز فتاح، وسعيد محمد، القياديان بقوات الحرس الثوري، مع توقعات بدخول شخصيات تحمل خلفيات عسكرية مثل محسن رضائي وعزت الله انتظامي إلى التنافس للحصول على منصب الرئيس.

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