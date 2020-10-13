تحذيرات من نشوء جيل أمي نتيجة وجود الآلاف من الأطفال النازحين

2020/10/13 | 17:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نازحو

نشرت صحيفة ذي ناشيونال البريطانية تقريرا حول مخاطر نشوء جيل كامل من غير المتعلمين، نتيجة وجود الآلاف من الأطفال النازحين في العراق ممن لا يحصلون على فرصة التعلم عن بعد.

وأفاد التقرير أن تفشي أزمة فيروس كورونا تسببت بإغلاق المدارس، وأن الأطفال الأكثر ضعفا في العراق يواجهون تحديات التعليم عن بعد والتي تعمل على توسيع فجوات التعلم في البلاد، مبينة أن نحو ثلاثة وثمانين بالمئة من الأطفال في المخيمات لم يتلقوا أي نوع من التعليم منذ شهر نيسان الماضي.

وأشار التقرير إلى أن معظم العائلات في المخيم ليس لديها الدخل الذي يمكنها من تحمل تكاليف الإنترنت أو الهاتف الذكي أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة، مما يجعل من المستحيل على الأطفال الوصول إلى نظام التعلم عبر الإنترنت.

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