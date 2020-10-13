الحلبوسي يبحث مع القائم بالاعمال الفرنسي توسع التعاون وبناء شراكة ستراتيجية

2020/10/13 | 17:19 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الثلاثاء، مع القائم بالاعمال الفرنسي توسيع اطر التعاون وبناء شراكة استراتيجية

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