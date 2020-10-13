مزاعم علمية بالسيطرة على

2020/10/13 | 17:19 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {منوعات:الفرات نيوز} استُخدم رقم الاستنساخ - r باختصار - خلال جائحة "كوفيد-19" كمقياس رئيسي لمعرفة ما إذا كان الفيروس تحت السيطرة، ويوضح عدد الأشخاص {في المتوسط} الذين يصيبهم شخص واحد بالعدوى.

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