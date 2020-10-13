نائب رئيس نادي النفط يكشف حقيقة رغبته بالعودة لاتحاد الكرة

2020/10/13 | 17:21 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

كشف نائب رئيس نادي النفط كاظم محمد سلطان، حقيقة الاخبار التي تحدثت عن تركه العمل في نادي النفط الرياضي والعودة

وقال سلطان في بيان للنادي تلقته /المعلومة/ إن “ارتباطه مع نادي النفط اشبه بالارتباط الكاثوليكي لكونه النادي الذي افنيت عمري من اجله منذ كان فريقا في الدرجة الثالثة الى فريق ينافس الفرق الجماهيرية وبقوة”.

وشدد على ان “نادي النفط هو بيته الذي لا يمكن ان يكون بعيدا عنه يوما ما”.

وعن انتخابات اتحاد كرة القدم القادمة أكد سلطان بأنه “لا نية له مطلقا في الترشيح والعمل تحت قبة اتحاد كرة القدم مرة ثانية وانه لابد من اعطاء الفرص لغيره من الوجوه الجديدة الطامحة لخدمة الكرة العراقية”.

ومن المقرر ان تقام انتخابات اتحاد الكرة بعد نهاية عمل الهيئة التطبيعية والتي ستستمر لتسعة أشهر مقبلة.



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