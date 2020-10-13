2020/10/13 | 17:22 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اختر

الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 | 05:11 مساءً | عدد القراءات : 13

ملا طلال: السقف الزمني للورقة البيضاء يمتد من ثلاث سنوات الى خمس لتنفيذها

ملا طلال: السقف الزمني للورقة البيضاء يمتد من ثلاث سنوات الى خمس لتنفيذها

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ملا طلال: السقف الزمني للورقة البيضاء يمتد من ثلاث سنوات الى خمس لتنفيذها) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ملا طلال: السقف الزمني للورقة البيضاء يمتد من ثلاث سنوات الى خمس لتنفيذها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).