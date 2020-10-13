الحلبوسي والقائم بالأعمال الفرنسي يناقشان الملفات التي سيبحثها وفد الحكومة في باريس

2020/10/13 | 17:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، مع جان نويل بونيو القائم بالأعمال الفرنسي في بغداد، الملفات التي سيبحثها وفد الحكومة العراقية في باريس.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الحلبوسي بحث خلال استقباله القائم بالأعمال الفرنسي في بغداد، تعزيز وتطوير العلاقات المتنامية بين البلدين، ونتائج زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بغداد مؤخرا، فضلا عن الملفات التي سيبحثها وفد الحكومة العراقية خلال الزيارة المقررة إلى باريس الأسبوع المقبل".

وأضاف، أن "رئيس مجلس النواب أكد حرص العراق على توسيع أفق التعاون وبناء شراكة استراتيجية بين البلدين".

من جهته، أعرب القائم بالأعمال الفرنسي عن "رغبة بلاده في التعاون الجاد مع العراق من خلال المشاريع الخدمية التي لها تماس مباشر مع المواطنين وتلبي احتياجاتهم".

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