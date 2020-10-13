اعتقال مطلوب بقضايا ارهابية في كركوك

2020/10/13 | 17:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، اعتقال احد المطلوبين بقضايا إرهابية في محافظة كركوك.

وقالت القيادة في بيان، انه "تنفيذًا لتوجيهات قائد قوات الشرطة الاتحادية بالقاء القبض على المطلوبين قضائياً، نفذت قوة من لواء المغاوير الثالث الفرقة السادسة شرطة اتحادية بالتنسيق مع شعبة استخبارات اللواء عملية إلقاء القبض بكمين محكم على أحد المطلوبين (ابم) وفق المادة 4/ارهاب من خلال نصب سيطرة مفاجئة ضمن قاطع المسؤولية في منطقة (التون كوبري) بكركوك".

واضافت القيادة، انه "تم تسليم الشخص المطلوب الى جهة الطلب اصولياً لاكمال الاجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقه".

PUKmedia قيادة قوات الشرطة الاتحادية‌

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