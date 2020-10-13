استضافة وزير التجارة: توفير مفردات البطاقة التموينية وبشكل دوري وعلى مدار السنة

2020/10/13 | 17:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

استضافت لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية، الثلاثاء، وزير التجارة والوفد المرافق له، حول الملفات التي تتعلق بالبطاقة التموينية والاتفاقيات التجارية بين العراق ودول الجوار والعالم فضلاً عن تداعيات الأزمة الإقتصادية.



وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (13 تشرين الاول 2020)، ان "لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي وبحضور نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد وبرئاسة النائب حازم الخالدي رئيس اللجنة وبحضور الاعضاء، استضافت اليوم وزير التجارة علاء الجبوري والكادر المتقدم والمكون من المدراء العامون في الوزارة".

واشار البيان الى ان "اللقاء تطرق إلى العديد من الموضوعات والملفات التي تتعلق بالبطاقة التموينية والاتفاقيات التجارية بين العراق ودول الجوار والعالم فضلاً عن تداعيات الأزمة الإقتصادية بسبب جائحة فيروس كورونا ومواجهة التحديات في المرحلة القادمة".

ولفت الى أن "مجلس النواب يتابع وبحرص مع كافة الوزارات ومن خلال لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي آليات تطبيق برنامج الحكومة والإصلاحات الضرورية في مؤسسات الدولة وتعزيز دور الوزارات الخدمية وبالاخص وزارة التجارة التي لديها مهام كبيرة لدعم الأقتصاد وعليها توفير مفردات البطاقة التموينية للمواطنين وتفعيل الجهاز الرقابي في الوزارة ورسم السياسات التجارية الداخلية والخارجية العامة للبلاد وتأمين الخزين الاستراتيجي للمنتجات والمواد الغذائية والسلع الأساسية للمواطنين في جميع المحافظات".

من جانبه أكد رئيس اللجنة حازم الخالدي بحسب البيان على "دعم الوزارة في تنفيذ برنامجها الحكومي والذي بدوره يعمل على توفير كل المستلزمات الغذائية الضرورية التي يحتاجها المواطن العراقي والتي هي عصب الحياة بالنسبة له"، مشيرا الى "توفير مفردات البطاقة التموينية وبشكل دوري وعلى مدار السنة لكافة أبناء الشعب وبجودة عالية".

وتابع البيان انه "تم طرح العديد من الاسئلة والاستفسارات من قبل السادة النواب الحاضرين والتي أجاب عليها الوزير والوفد المرافق له وبيان كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه عمل الوزارة والتي تؤثر بدورها على القطاع الاقتصادي للبلد".

واستعرض الوزير بحسب البيان "جهود الوزارة في الفترة الحالية وإستمرار العمل بما ينسجم مع المنهاج الحكومي ومتطلبات المرحلة لمواجهة التحديات الإقتصادية والصحية بسبب جائحة كورونا واعدا السادة الحضور بإرسال كافة التقارير بالتفاصيل حول كل ما تم إنجازه من المشاريع التي هي قيد التنفيذ والمدرجة في البرنامج الحكومي والخطة الاستراتيجية للوزارة وايضا المشاريع المزمع تنفيذها بالمستقبل وحسب التوقيتات الزمنية المتفق عليها".

وافاد البيان انه "في الختام دعت اللجنة الى الاستمرار في عقد مثل هذه الاجتماعات للنهوض بواقع الوزارة ومواصلة متابعة البرنامج الحكومي وآلية تنفيذه من قبلها".

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