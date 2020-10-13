الصحة العراقية: تسجيل 3921 إصابة و58 وفاة جديدة بفيروس كورونا

2020/10/13 | 17:45 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية عن تسجيل 3921 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 409358 إصابة حتى الآن.وسجلت "الصحة" 58 حالة وفاة جديدة، بحسب بيان الوزارة اليوم الثلاثاء، ليصبح مجمل الوفيات …

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