2020/10/13 | 17:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

اعلن الجهاز المركزي العراقي، يوم الثلاثاء، عن ارتفاع قيمة الانتاج التراكمي في المنشآت الصناعية العراقية الى 7316 مليار دينار عام 2019.

وقال الجهاز في تقرير له، ان “قيمة الانتاج التراكمي لعام 2019 في المنشات الصناعية الكبيرة ارتفع الى 7316 مليار دينار” ،مقارنة بالعام الذي سبقه الذي بلغ 6410 مليار دينار بارتفاع نسبته 14.1%”.

واضاف ان “سبب الارتفاع هو عودة العمل في مصافي الشمال ومعمل نسيج الحلة ومعمل اسمنت كبيسة مما ادى الى زيادة قيمة الانتاج”.

يذكر ان معظم المنشات الصناعية قد توقفت بعد عام 2003 نتيجة عمليات التخريب، فيما اقتصر على تشغيل المصانع المرتبطة بالنفط والبناء.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يحقق “طفرة مميزة”بالانتاج التراكمي للمشآت الصناعية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يحقق “طفرة مميزة”بالانتاج التراكمي للمشآت الصناعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).