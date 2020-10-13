2020/10/13 | 17:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجوية 5 - 0 ديالى

يتبع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجوية يكتسح ديالى في مباراة استعدادية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجوية يكتسح ديالى في مباراة استعدادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).