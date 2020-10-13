الشيوعية العمالية : هَوَس التفتت و تفتيت الحركة الشيوعية7-20 ، نقد أطروحات منصور حكمت المعادية للماركسية - حسين علوان حسين

2020/10/13 | 17:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسين_علوان_حسين دال / مبدأ البراكسيس الماركسي :الموقف من الدين قضية ثانوية بحتة في النضال لتحرير العمل و لا يجوز إطلاقا السماح بتحويلها إلى بؤرة للتفرفة الحزبية -الاجتماعية مثلما يخطط و يفعل البرجوازيون "اذاعة همبستكي: من اين تنبع ضرورة اقرار قرار من قبل اللجنة المركزية حول تصعيد النضال ضد التيارات والحركات الاسلامية؟ لان الجميع يعلم ان الحزب الشيوعي العمالي بوصفه تيار مناهض للدين، وان النضال ضد التيارات ......





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