رسالة إلى صديقي صلاح الوديع . - سعيد الكحل

2020/10/13 | 17:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الكحل لماذا أنا مع إعدام قتلة الأطفال ؟ صديقي العزيز صلاح ، لم يكن إعلاني عن موقفي من تنفيذ عقوبة الإعدام في حق قتلة الأطفال بعد اغتصابهم ، ناتجا عن "حمأة التعبير عن استنكارك للجريمة النكراء التي هزت المغاربة قاطبة وذهب ضحيتها الطفل الراحل عدنان في طنجة".



هي قناعة شكلتها وحشية الجرائم في حق أطفال لسوء حظهم أن أصوات الحقوقيين تعلو على صرخات الضحايا ونواح الثكالى .وتدوينتي هي صرخة في وجه حماة المجر ......





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