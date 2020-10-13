الفتح: تسليم سنجار للكرد نفاق سياسي وخيبة كبرى بتاريخ حكومة الكاظمي

2020/10/13 | 17:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

عد تحالف الفتح، الثلاثاء، اتفاقية سنجار بانها خطة اميركية لإرضاء الجانب التركي ونفاق سياسي من قبل الحكومة الاتحادية، واصفا اياها بالخيبة الكبرى في تاريخ حكومة الكاظمي.

وقال النائب عن الفتح عدي عواد لـ/المعلومة/ ان “اتفاقية الحكومة العراقية مع الكرد لتسليم سنجار هي مجاملة للدم الايزيدي ومتاجرة بقضيتهم”.

واضاف ان “مجمل القضية تمت بمباركة اميركية لإرضاء الجانب التركي”، مشيرا الى ان “تحدث الحكومة عن انجازات تحققت بالاتفاقية هي انجازات ورقية لا واقع لها”.

واوضح عواد ان “مجمل الاتفاقية لا تتعدى بانها نفاق سياسي وتعد خيبة كبرى في تاريخ الدولة الحالية بتسليم سنجار بشكل علني”.



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