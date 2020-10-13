2020/10/13 | 17:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان شورش اسماعيل يوم الاثنين 12 تشرين الاول 2020 عددا من الناشطات والمنقذات الايزيديات من قبضة تنظيم داعش الارهابي وعددا من ورثة الشهداء والمؤنفلين.

واكد وزير البيشمركة خلال لقاء على ضرورة تعويض المتضررين بسبب الارهاب، مضيفا، ان ما تعرض له الفتيات والنساء الايزيديات من اكبر الجرائم البشعة ولا يمكن نسيان ذلك.

كما وتحدث وزير البيشمركة عن صبر وتحمل النساء الايزيديات جراء ما تعرضن له من جرائم على يد ارهابيي داعش.

النساء والمنقذات من قبضة داعش الارهابي من جانبهن، تحدثن باختصار عن قصة مليئة بالالام لوزير البيشمركة عن تحملهن وبقائهن حيال الجرائم والصعوبات التي تعرضن لها.

وقال شورش اسماعيل، ان النساء الايزيديات يستحقن كافة انواع الخدمات، مضيفا، ان ابواب وزارة البيشمركة مفتوحة دائما للمساعدة وضرورة حتمية ان يتم تعويض المتضررين من الارهاب وضمان حياة مستحقة وتحقيق كافة حقوقهم.

PUKmedia اعلام وزارة البيشمركة‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير البيشمركة: النساء الايزيديات تعرضن لابشع الجرائم) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير البيشمركة: النساء الايزيديات تعرضن لابشع الجرائم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).