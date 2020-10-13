2020/10/13 | 18:03 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انباء عن تغيير مدرب حراس مرمى فريق الطلبة وصفي جبار بالمدرب كريم ناعم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/13 | 18:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انباء عن تغيير مدرب حراس مرمى فريق الطلبة وصفي جبار بالمدرب كريم ناعم) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انباء عن تغيير مدرب حراس مرمى فريق الطلبة وصفي جبار بالمدرب كريم ناعم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).