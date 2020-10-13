2020/10/13 | 18:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وزير المالية: الغرض الأساسي من الورقة البيضاء هو نقل محور البوصلة الاقتصادي الحالي إلى وضع مستقبلي أفضل يواكب التطورات في العالموزير المالية: أحد المحاور الرئيسية بالورقة البيضاء هو إصلاح الوضع في المحافظاتوزير المالية: نواجه تداعيات خطرة والورقة البيضاء خارطة طريق إصلاحيةوزير المالية: المنافذ الحدودية مرتبطة بحركة الاستيراد ولن تكون بأهمية النفطوزير المالية: استيراد العراق يقدر بـ60 مليار دولار في السنةوزير المالية: العراق لديه التزامات دولية وإقليمية متعلقة باتفاقيات تجاريةوزير المالية: السيطرة على المنافذ أمر مهم وبدأنا بطريقة جدية لتطبيق نظام الأتمتة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | وزير المالية علي عبد الأمير علاوي: الورقة البيضاء هي برنامج إصلاحي للشأن المالي والاقتصادي في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | وزير المالية علي عبد الأمير علاوي: الورقة البيضاء هي برنامج إصلاحي للشأن المالي والاقتصادي في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).