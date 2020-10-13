عاجل | المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال: الورقة البيضاء تعتبر تنموية للسياسات الخاطئة خلال العقود الماضية

2020/10/13 | 18:03 - المصدر: قناة التغيير

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ملا طلال: السقف الزمني للورقة البيضاء يمتد من ثلاث إلى خمس سنوات لتنفيذهاملا طلال: الورقة البيضاء تعد أساساً للحكومات المقبلةملا طلال: مهمة الحكومة الحالية تتمثل بالتهيئة لإجراء الانتخابات المبكرة

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