صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  ل 351 المسجلة اليوم بكورونا

2020/10/13 | 18:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 351 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 121 خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 351 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.

– 121حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع البلديات الثاني 29 حالة •

قطاع الرصافة 18 حالة

قطاع النهروان 19 حالة

قطاع بغداد الجديدة 27 حالة

قطاع البلديات الاول 11 حالة •

قطاع الاعظمية 17 حالة

– 230 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

مدينة الصدر 74 حالة محلة , حي طارق , الكيارة , الحبيبية , 555, 546, 534, 521, 541, 535, 549 , 565 , 562, 552 , قطاعات 34, 513, 540, 557 قطاع 31 . قطاع 47 , قطاع 10, 521 .



565 .



قطاع 49 .



46

الاعظمية 9 حالات محلة 323, 314, 316

331 , 329 , 333 , 345 , 341 , الشعب 14 حالة محلة 317, 337

البلديات 12 حالة محلة .



734 , 722, 728, 738 , الزراعي , 771 ,

, 506 , ,502 , 504 , شارع فلسطين 16 حالة محلة 505, 503, •

الامين 8 حالات محلة, , 733 , , 741 , 721 .



743•

, 709 706 , 704 , بغداد جديدة 9 حالات محلة 701 •

, الزعفرانية 14 حالة محلة , 971 , 960 , 917 , 964 , 958 , , 949•

905 , , 906 , 909 , الكرادة 15 حالة محلة 903, 905, •

حي تونس 5 حالات محلة .



302 , 301 , 303

العبيدي 8 حالات محلة , الكفاءات , 762 ,765 , 764 , 769

الطالبية حالتين محلة 323 , 320 , , •

. حي الزهراء 3 حالات محلة , 757 , 759 , الخنساء,

المعامل 3 حالات محلة 799 , 796

الرشاد حالة واحدة •

الانتصار حالة واحدة

الحسينية 8 حالات محلة 222, 215 , 207 , 209 , 214 , 205

زيونة 3 حالات , 716 , 710

حي الخضراء حالة واحدة

المشتل حالة واحدة قرب المعسكر

الفحامة حالة واحدة

الكرخ العامرية حالتين , 632 , 656,

الكرخ الصالحية حالتين في شارع حيفا

الكرخ الدورة حالة واحدة ,

الكرخ الحرية 3 حالات , 418 , 428

حي النصر حالة واحدة , 773

حي السلام حالة واحدة , 408

بسماية حالة واحدة الشقق

البنوك 5 حالات , 319 , 335 , 321

المنصور حالة واحدة شارع 14 رمضان

الكفاح حالة واحدة , 125

الجادرية ثلاثة حالات .•

الغديرحالة واحدة محلة 904

واضاف الساعدي، انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 52624 توفي منهم 1300 للاسف فيما اكتسب الشفاء 46066 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 5258”.

وثمن الساعدي “الجهود التي تبذل من قبل ملاكات صحة الرصافة لمعالجة مصابي فيروس كورونا مضحين بأرواحهم لإنقاذ المصابين الفيروس“.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات ل 351 المسجلة اليوم بكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات ل 351 المسجلة اليوم بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).