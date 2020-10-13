صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  ل 351 المسجلة اليوم بكورونا

وقال الساعدي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 351 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.
– 121حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية
قطاع البلديات الثاني 29 حالة •
قطاع الرصافة 18 حالة
قطاع النهروان 19 حالة
قطاع بغداد الجديدة 27 حالة
قطاع البلديات الاول 11 حالة •
قطاع الاعظمية 17 حالة
– 230 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية
مدينة الصدر 74 حالة محلة , حي طارق , الكيارة , الحبيبية , 555, 546, 534, 521, 541, 535, 549 , 565 , 562, 552 , قطاعات 34, 513, 540, 557 قطاع 31 . قطاع 47 , قطاع 10, 521 .
565 .
قطاع 49 .
46
الاعظمية 9 حالات محلة 323, 314, 316
331 , 329 , 333 , 345 , 341 , الشعب 14 حالة محلة 317, 337
البلديات 12 حالة محلة .
734 , 722, 728, 738 , الزراعي , 771 ,
, 506 , ,502 , 504 , شارع فلسطين 16 حالة محلة 505, 503, •
الامين 8 حالات محلة, , 733 , , 741 , 721 .
743•
, 709 706 , 704 , بغداد جديدة 9 حالات محلة 701 •
, الزعفرانية 14 حالة محلة , 971 , 960 , 917 , 964 , 958 , , 949•
905 , , 906 , 909 , الكرادة 15 حالة محلة 903, 905, •
حي تونس 5 حالات محلة .
302 , 301 , 303
العبيدي 8 حالات محلة , الكفاءات , 762 ,765 , 764 , 769
الطالبية حالتين محلة 323 , 320 , , •
. حي الزهراء 3 حالات محلة , 757 , 759 , الخنساء,
المعامل 3 حالات محلة 799 , 796
الرشاد حالة واحدة •
الانتصار حالة واحدة
الحسينية 8 حالات محلة 222, 215 , 207 , 209 , 214 , 205
زيونة 3 حالات , 716 , 710
حي الخضراء حالة واحدة
المشتل حالة واحدة قرب المعسكر
الفحامة حالة واحدة
الكرخ العامرية حالتين , 632 , 656,
الكرخ الصالحية حالتين في شارع حيفا
الكرخ الدورة حالة واحدة ,
الكرخ الحرية 3 حالات , 418 , 428
حي النصر حالة واحدة , 773
حي السلام حالة واحدة , 408
بسماية حالة واحدة الشقق
البنوك 5 حالات , 319 , 335 , 321
المنصور حالة واحدة شارع 14 رمضان
الكفاح حالة واحدة , 125
الجادرية ثلاثة حالات .•
الغديرحالة واحدة محلة 904
واضاف الساعدي، انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 52624 توفي منهم 1300 للاسف فيما اكتسب الشفاء 46066 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 5258”.
وثمن الساعدي “الجهود التي تبذل من قبل ملاكات صحة الرصافة لمعالجة مصابي فيروس كورونا مضحين بأرواحهم لإنقاذ المصابين الفيروس“.
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