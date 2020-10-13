وجهاء الموصل يرفضون التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية.. يخدم حزب الحلبوسي فقط

2020/10/13 | 18:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/نينوى..

أبدى مجموعة من شيوخ ووجهاء مدينة الموصل، الثلاثاء، رفضهم التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية في محافظة نينوى.

وقال الأمين العام لتجمع أهل الموصل عبد الكريم العبيدي لـ /المعلومة/ إن “التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية يتلاعب بقضاء الموصل ويقتطع أحياء ومناطق مهمة ويربطها بمناطق أخرى بعيدة عن المدينة”.

وأضاف أن “التقسيم الجديد تم رسمه لخدمه جهة سياسية معينة، وتحديداً حزب تقدم برئاسة رئيس مجلس النواب، لكي يتسنى للنواب الذي ينتمون لحزبه الصعود مجدداً لدوره نيابية جديدة”.

وأشار إلى أن “هذا التقسيم يضر بالموصل ولايخدم أهلها، ويمنع صعود شخصيات مستقلة وفوزها في الانتخابات المقبلة، ويجب رفضه من قبل مجلس النواب ولن نقبل به إطلاقاً”.



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