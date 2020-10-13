الموقف الوبائي لفيروس كورونا في كوردستان

2020/10/13 | 18:14 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، الثلاثاء، تسجيل 900 إصابة و22 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا.

وذكرت الوزارة في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (13 تشرين الاول 2020)، ان "الاصابات الجديدة توزعت بواقع 317 في أربيل، و302 في السليمانية، و32 في كرميان، و230 في دهوك، و19 في حلبجة".

واضافت، انه "تم تسجيل 420 حالة شفاء جديدة موزعة كالتالي: 104 في أربيل، و26 في السليمانية، و36 في كرميان، و250 في دهوك، و13 في حلبجة".

واوضحت، ان "حالات الوفاة الجديدة جراء الفيروس بلغت، 22 حالة، وهي بواقع 4 في أربيل، و8 في السليمانية، و2 في كرميان، و6 في دهوك، و2 في حلبجة".

وبهذا يرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في إقليم كوردستان منذ انتشار الوباء، إلى 57365 حالة، شفي منهم 35705، بينما توفي 2040.

ا.ح

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