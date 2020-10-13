ترمب: الحزب الجمهوري جمع مليار دولار من التبرعات

2020/10/13 | 18:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، عن تمكن الحزب الجمهوري جمع تبرعات بأكثر من مليار دولار عن طريق منصة "WinRed" خلال اقل من سنة.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر، اليوم (13 تشرين الاول 2020)، ان "الحزب الجمهوري يجمع أكثر من مليار دولار من خلال منصة WinRed التي تأسست في 3 نوفمبر، أهم انتخابات في تاريخ بلادنا".

جدير بالذكر أن WinRed هي عبارة عن منصة لجمع التبرعات تابعة للحزب الجمهوري الأميركي أقرتها اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، وتم إطلاقها في الثالث من تشرين الثاني من العام الماضي بهدف التنافس، بعد نجاح الحزب الديمقراطي في جمع التبرعات على الإنترنت من خلال منصته ActBlue.

ا.ح

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