مهندسو كربلاء يتظاهرون ..والخطابي يطالب وزير النفط  الوفاء بتعهده وتعيينهم

2020/10/13 | 18:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / علي النصر الله / ..تظاهر العشرات من خريجي كلية الهندسة محافظة كربلاء ، اليوم الثلاثاء ، أمام مبنى المحافظة، وطالبوا بالتعيين في مصفى كربلاء النفطي .وقال المتظاهرون نحن ” أولى في التعيين بالمصفى من العمالة الاجنبية ، وبناء البلد “.واضافوا تظاهرنا اليوم ” لتذكير محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، بأن […]

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