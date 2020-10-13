وثائق.. الإطاحة برؤوس فساد كبيرة في وزارة العلوم والتكنلوجيا

2020/10/13 | 18:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / علي النصر الله / ..أعلن عضو تحالف الفتح عن محافظة كربلاء حامد الموسوي ، اليوم الثلاثاء، عن الاطاحة برؤوس فساد كبيرة في وزارة العلوم والتكنولوجيا دائرة معالجة وإتلاف المخلفات الكيمياوية والبيولوجية والحربية الخطرة لسرقتهم المليارات من الدينار العراقي .وقال الموسوي في تصريح لــــ ( المستقلة ) انطلاقا “من واجبه الرقابي كعضو […]

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