الدستور .. وخمسة عشر عاماً من الخلاف الذي لا ينتهي

2020/10/13 | 18:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اياد السامرائي خلال هذه الأيام، تمر علينا الذكرى الخامسة عشر للمصادقة على الدستور العراقي، وبهذه المناسبة نحتاج الى وقفة مراجعة، لا سيما وان كثيراً من الاصوات تعالت ولا زالت منتقدة له، ومطالبة بتعديله.في مقابلة تلفزيونية سابقة، عبرت عن شكوكي في صحة التصويت على الدستور، واستندت في ذلك لما كنا نجده من معارضة له، ولأننا […]

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