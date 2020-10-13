"الوزراء" العراقي يُقر الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي ضمن 4 قرارات جديدة

2020/10/13 | 18:46 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أصدر مجلس الوزراء العراقي 4 قرارات في جلسته الاعتيادية تضمنت إقرار الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي والمالي.وعقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، تمت خلالها مناقشة جملة من القضايا …

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