عاجل | وزير المالية: استيراد العراق يقدر بـ60 مليار دولار في السنة

2020/10/13 | 18:46 - المصدر: قناة التغيير

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وزير المالية: العراق لديه التزامات دولية وإقليمية متعلقة باتفاقيات تجاريةوزير المالية: السيطرة على المنافذ أمر مهم وبدأنا بطريقة جدية لتطبيق نظام الأتمتةوزير المالية: الورقة البيضاء ستكون خارطة طريق للموازنات اللاحقةوزير المالية: الإيرادات النفطية غير كافية لتغطية متطلبات الرواتب والتقاعدوزير المالية: سنعمل على تنويع الإيرادات

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