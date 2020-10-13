محدث.. أسعار الذهب تعمّق خسائرها عالمياً لأكثر من 34 دولاراً

2020/10/13 | 18:47 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار الذهب عالمياً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الدولار الأمريكي وترقب التطورات الاقتصادية.

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