مجلس الوزراء يصدر عدة قرارات خلال جلسته الإعتيادية برئاسة الكاظمي

2020/10/13 | 18:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الوزراء يعقد جلسته الإعتيادية برئاسة الكاظمي ويصدر عدة قرارات

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