البورصة.. أسعار صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي

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ديجيتال ميديا إن آر تي
سجلت أسعار صرف الدولار الأميركي ببورصة الكفاح والأسواق المحلية في بغداد والمحافظات العراقية الاخرى، الثلاثاء، ارتفاعا بالمقارنة مع أسعارها أمس الأثنين.
وبلغت أسعار صرف ورقة المائة دولار أميركي، اليوم، (13 تشرين الأول 2020)، 123,900 دينار عراقي، بعدما كانت أمس الأثنين 123,750 دينار.
بغداد - السعر في بورصة الكفاح
123,900
السعر في الصيرفات (تقريبي)
123,500
124,500
النجف
123,950
البصرة
123,950
اربيل
123,925
الموصل
124,000
السليمانية
123,950
صلاح الدين
124,000
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