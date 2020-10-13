2020/10/13 | 18:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 6 دقیقة

669 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

سجلت أسعار صرف الدولار الأميركي ببورصة الكفاح والأسواق المحلية في بغداد والمحافظات العراقية الاخرى، الثلاثاء، ارتفاعا بالمقارنة مع أسعارها أمس الأثنين.

وبلغت أسعار صرف ورقة المائة دولار أميركي، اليوم، (13 تشرين الأول 2020)، 123,900 دينار عراقي، بعدما كانت أمس الأثنين 123,750 دينار.

بغداد - السعر في بورصة الكفاح

123,900

السعر في الصيرفات (تقريبي)

123,500

124,500

النجف

123,950

البصرة

123,950

اربيل

123,925

الموصل

124,000

السليمانية

123,950

صلاح الدين

124,000

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البورصة.. أسعار صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البورصة.. أسعار صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).