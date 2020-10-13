نائب: الحكومة لا تمتلك اي رؤية لحل الازمة المالية

2020/10/13 | 18:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

بين النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، الثلاثاء، ان الحكومة لا تمتلك رؤية حقيقية لحل الازمات المالية والاقتصادية في البلاد.

وقال كريم في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “الحكومة تواجه ازمات حقيقية وعليها ان تقدم ورقة الاصلاح البيضاء لحل الازمة المالية التي تعصف بالبلاد”، لافتا الى ان “ورقة الاصلاح يجب ان تكون حقيقية وتعتمد اسس واضحة لحل الازمات الراهنة”.

واضاف انه “لا توجد رؤية حقيقية لدى الحكومة تجاه ما يجري من ازمات مالية وتعظيم الواردات”، مبينا ان “الحسابات الختامية ستكون المشكلة الاكبر التي ستواجه الحكومة كونها لا تمتلك رؤية واضحة لرسم سياسة الدولة”.

وتابع ان “عدد كبير من الوزارات تمتلك موارد يمكن استثمارها في تغطية النفقات العامة”.

و اكدت اللجنة المالية النيابية، امس الاثنين، انها لن توافق على قانون الاقتراض الداخلي والجدييد دون تقديم مبررات تتمثل بورقة الاصلاح البيضاء.



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