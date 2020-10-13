الكاظمي يبحث سبل تطوير الشراكة مع توتال في مجال النفط والغاز

2020/10/13 | 18:52 - المصدر: الفرات نيوز

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إستقبل رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، الرئيس التنفيذي لشركة توتال النفطية الفرنسية باتريك بويانيه والوفد المرافق له بحضور وزير النفط السيد احسان عبد الجبار .

وجرى خلال اللقاء بحثَ سبل تطوير الشراكة والتعاون مع شركة توتال الفرنسية في مجال النفط والغاز، واستثمار الغاز المصاحب في توليد الطاقة الكهربائية.

وعبر الرئيس التنفيذي للشركة الفرنسية عن بالغ شكره لهذا اللقاء، مؤكدا استعداد الشركة للاستثمار في العراق في المجالات النفطية المتعددة.

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