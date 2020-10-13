2020/10/13 | 18:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {منوعات: الفرات نيوز} انخفض معدل الوفيات بسبب كورونا المستجد في عدة بلدان مؤخرا مقارنة مع أعداد الإصابات خاصة في فصل الصيف، لكن خبيرة أميركية متخصصة في أمراض الفيروسات، تحذر من إمكانية عودة الفيروس بـ"قوة" في فصل الشتاء، وتفند الأسباب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض نسبة وفيات كورونا.. كشف الأسباب وتحذر من القادم) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض نسبة وفيات كورونا.. كشف الأسباب وتحذر من القادم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).