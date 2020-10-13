2020/10/13 | 18:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس التنفيذي لشركة توتال النفطية الفرنسية باتريك بويانيه تطوير الشراكة والتعاون واستثمار الغاز المصاحب في توليد الطاقة الكهربائية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إستقبل، اليوم الثلاثاء، الرئيس التنفيذي لشركة توتال النفطية الفرنسية باتريك بويانيه والوفد المرافق له بحضور وزير النفط احسان عبد الجبار”.

واضاف البيان، انه “جرى خلال اللقاء بحثَ سبل تطوير الشراكة والتعاون مع شركة توتال الفرنسية في مجال النفط والغاز، “.

وعبر الرئيس التنفيذي للشركة الفرنسية عن بالغ شكره لهذا اللقاء، مؤكدا استعداد الشركة للاستثمار في العراق في المجالات النفطية المتعددة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق وفرنسا يبحثان واستثمار الغاز المصاحب في توليد الطاقة الكهربائية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق وفرنسا يبحثان واستثمار الغاز المصاحب في توليد الطاقة الكهربائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).