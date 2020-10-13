الاتحاد البرتغالي يؤكد اصابة رونالدو بفيروس كورونا

2020/10/13 | 18:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كريستيانو رونالدو يتعرض للإصابة بفيروس كورونا

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