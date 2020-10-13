2020/10/13 | 18:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..استأنف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الساعي للفوز بولاية ثانية في الانتخابات المقرّرة بعد ثلاثة أسابيع، تجمّعاته الانتخابية، مؤكّداً أمام أنصاره في فلوريدا، امس الاثنين، أنّه “يشعر بأنه قوي جداً”، وذلك بعدما أجبرته الإصابة بكوفيد-19 على تعليق تنقّلاته الانتخابية طوال عشرة أيام.وأمام حشد مؤلف من نحو 7000 مؤيّد، ووضع قلّة منهم كمّامات للوقاية من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يستأنف حملته الانتخابية من فلوريدا ويؤكد “أشعر أنني قوّي للغاية”) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يستأنف حملته الانتخابية من فلوريدا ويؤكد “أشعر أنني قوّي للغاية”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).