اربعة لاعبين مغتربين يقتربون من الانضمام لاسود الرافدين

2020/10/13 | 18:58 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

اقترب اربعة لاعبين مغتربين من الانضمام الى منتخب شباب العراق.

وذكرت الهيئة التطبيعية في بيان تلقته/ المعلومة/ ان “الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم خاطبت أندية أربعة لاعبين مغتربين، وذلك من أجل تفريغهم لصفوف منتخب الشباب لوديتي منتخب قطر بالرابع عشر والسابع عشر من الشهر المقبل في الدوحة، تحضيرا لبطولة آسيا تحت 19 عاما والتي تم تأجيلها إلى بداية عام 2021”.

وأوضحت ان “الهيأة التطبيعية ارسلت خطاباً رسميا للأندية التي تم التوجيه الدعوة اليهم للتواجد مع منتخب الشباب من قبل مدرب المنتخب، قحطان جثير ، وهم كل من الحارس نديم ناظم (فالكنبرغ السويدي)، وكاردو كاميران صديق (كرستال بالاس الانكليزي)، وعلي الحمادي (سوانزي ستي الانكليزي) ومتين ديار صالح (بروندبي الدنماركي)”.

وكانت الهيأة التطبيعية قد أنهت، في وقت سابق، الأوراق الادارية للاعبين الأربعة المدعوين لصفوف المنتخب بإصدار جواز سفر عراقي، فيما سيتم انهاء أوراق اللاعبين الثلاثة الاخرين خلال الفترة المقبلة، وهم كل من: علي باسل الموسوي (كوبنهاكن الدنماركي)، وأيسن اسحاق (ملبورن فيكتوريا الأسترالي)، وأمين نوفل الدخيل (ستاندرلييج البلجيكي).



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