2020/10/13 | 19:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بوح في أذن (الزمان) – عبد اللطيف الموسوي تبقى (الزمان) زماني طال الزمان أم قصر، قربت منها أم بعدت..تبقى (الزمان) في القلب والفكر والوجدان ، تبقى تلك المدللة التي تدلل هي أيضًا محبيها ..تبقى العشق الذي يهمين على الذات فيأسرها ليلهج بها القلب قبل اللسان..ذلك لأن (الزمان) ببساطة عشق […]

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